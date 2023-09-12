Ранее лидер Украины в комментарии журналистке Наталье Мосейчук говорил, что собирается приравнять это к госизмене.

Офис президента Украины решил не торопиться с предложением украинского лидера Владимира Зеленского приравнять коррупцию в особо крупных размерах к государственной измене на уровне закона.

Ранее гарант Украины озвучил, что планирует подать законопроект с соответствующей инициативой на рассмотрение Верховной Рады во время интервью Натальи Мосейчук. Однако это не понравилось западным партнерам Украины: начали поступать звонки из-за океана с соответствующими сигналами от "встревоженных" послов, сообщает РБК Украина, ссылаясь на свои источники.

"Были звонки из посольств и от партнеров через океан на Банковую. Четко прозвучало, что принятие такого закона они не поймут и это не останется без реакции", - рассказал собеседник издания, ознакомленный с ситуацией в ОП.

Отмечается, что западные партнеры Украины рассматривают инициативу Зеленского, как попытку украинской власти вмешаться в деятельность Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которое должно действовать беспристрастно, без внешних воздействий.

Поэтому в Офисе президента решили не торопиться с этим законопроектом, говорят СМИ.

Сегодня Зеленский провел новое заседание Военного кабинета

Напомним, сегодня лидер страны Владимир Зеленский провел новое заседание Военного кабинета с "узким кругом лиц", чтобы рассмотреть конкретные вопросы. Как уточнил президент, речь шла исключительно о боевых действиях на фронте. Поэтому другие насущные проблемы, такие как коррупция, не затрагивали.

В частности, в центре была тема контрнаступления ВСУ: обсуждались возможные прогнозы относительно боевых действий, оценивалась информация, предоставленная разведкой, перечислил Зеленский.

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