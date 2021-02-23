Следователи открыли дело об угрозах или насилии работнику правоохранительных органов.

Национальный корпус в очередной раз вышел с протестами под предприятия соратника кума Путина Тараса Козака во Львове. Между участниками акции и полицией случились столкновения.

Об этом сообщает пресс-служба организации и местная полиция.

Читайте такжеВ полиции составили рейтинг самых криминальных районов Киева

Отмечается, что пикеты прошли на входах в основные офисы и выезде техники предприятий "Бетонбуд", "Капитал плаза" и "Трансмонолитавто".

Протестующие требовали расширить санкции СНБО на всю семью Козака и заняться обстоятельствами его обогащения, а также запретить деятельность "Оппозиционной платформы – За жизнь".

В полиции говорят, что немедленно выехали на место происшествия после получения сообщения о проведении акции группой неизвестных. Правоохранители утверждают, что молодые люди бросались дымовыми шашками и пробовали поджечь шины.

"Несмотря на активное противодействие участников акции, правоохранители прекратили правонарушение. В результате столкновения травмированы четверо полицейских, а в отдел полиции доставили шестерых активных участников события", – говорится в сообщении.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье об угрозах или насилии в отношении работника правоохранительного органа. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Санкции против Медведчука

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, санкции будут применены к Медведчуку и его жене Оксане Марченко. Санкции накладываются на все имущество и активы, которые есть в подчинении Медведчука и его жены.

Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, СБУ расследует уголовное производство по ст. 258 (5) (финансирование терроризма) Уголовного кодекса. К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

Также СНБО принял решение о возвращении в собственность государства части нефтепродуктопровода «Самара - Западное направление», поскольку ею владеет компания «Прикарпатзападтранс».

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН