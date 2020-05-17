На здании ОП покажут видеоинсталляцию о преступлениях СССР и РФ против крымских татар

18 мая Украина и весь мир чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа.

В ночь с 17 на 18 мая, в 00:01, на здании Офиса президента Украины будет показана через световую проекцию видео-инсталляция, которая напомнит всем о преступлениях советской власти и преступления РФ сегодня против крымскотатарского народа.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Также 18 мая (День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа) инсталляция будет проецироваться с наступлением темного времени суток - ориентировочно с 21:00. Кроме того, инсталляцию покажут на здании Кабинета министров, также ориентировочно в 21:00, 18, 19 и 20 мая", - говорится в сообщении.

В ведомстве призвали присоединиться к призыву Меджлиса поднять крымскотатарский флаг с траурной лентой, а в 21:00 зажечь огонек памяти в своем окне.

"Мы помним преступления советского режима. Принудительное изгнание крымских татар с Крымского полуострова преступники советского режима начали в 3 часа утра 18 мая 1944 года. В течение двух дней из родных домов было выселено 180 тысяч крымских татар. Изгнание и нечеловеческие условия в местах ссылки имели катастрофические последствия - от болезней и истощения погибли десятки тысяч крымских татар", - подчеркнули в министерстве.

Отмечается, что уже в новейшей истории Россия нарушила все нормы международного права, и в 2014 году Россия оккупировала Крым и начала войну на востоке Украины.

"До сих пор оккупационные российские администрации продолжают военную агрессию против Украины, продолжают совершать преступления против крымских татар - запугивая, преследуя, сажая в тюрьмы. Давление на крымскотатарский народ, организация этнических и политически мотивированных преследований и преследований за вероисповедание - это ничто иное как этноцид", - подчеркнули в ведомстве и напомнили, что обязанность Украины - сделать все необходимое для крымскотатарского народа, чтобы их права, культура, речь и традиции были сохранены.

"Право крымских татар свободно жить на своей земле будет восстановлено - иного не дано. Мы не прекратим борьбу, пока не вернем из-под гнета украинский полуостров Крым. 18 мая - это и День борьбы за права крымскотатарского народа. В этот день хотим в очередной раз напомнить всему миру и стране-агрессору, что Крым - это Украина, и время оккупантов вскоре пройдет. Bizim ve siziñ azatlığıñız içün - За вашу и нашу свободу!" - добавили в министерстве.