Новорожденный чувствует себя хорошо.

Очередное пополнение в одесском зоопарке – на свет появился детеныш ламы.

Об этом сообщили в администрации коммунального учреждения "Одесский зоологический парк", отметив, что, несмотря на войну, жизнь продолжается.

"Малыша родила лама. Детеныш уже встал на ножки. Он и его мать чувствуют себя хорошо", – сказано в сообщении.

Одесский зоопарк расположен возле рынка "Привоз" с 1938 года. Его посещали более чем 250 тыс. человек в год. Коллекция зверинца содержит свыше 260 видов, порядка 1 тыс. 570 экземпляров животных, в том числе около 50 видов занесены в Красную книгу Украины и Международную Красную книгу.

Зоопарк занимает площадь 6,3 га, около 4 га из которых являются экспозиционными.

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