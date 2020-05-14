"Кругом трещины": в соцсетях сообщили о новом ЧП на знаменитом "мосту Кличко" в Киеве (фото)

С момента открытия моста прошло менее года.

На велосипедно-пешеходном мосту в Киеве, который соединяет Владимирскую горку и Арку Дружбы народов, произошло новое ЧП.

Как сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook, на мосту снова треснуло стекло.

"Может, нафиг то стекло? И лучше железное что-то установить?", - пишет автор публикации под фото с треснувшим стеклом.

На нем видно, что поврежденную конструкцию уже успели оградить лентами с надписью "За ограждение не заходить! Опасно!".

В комментариях многие пользователи отметили, что такого результата следовало ожидать. "Мост весь ходуном ходит... Кругом трещины. Ясен же пень, что стекло тоже будет лопаться", "Щас подождите еще немного, пару десятков лямов на реконструкцию выделят", "Так стекло должно быть то самое, а не обычное оконное", - идет речь в комментариях.

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Как сообщал УНИАН, 26 мая 2019 года мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на мосту треснуло стекло. По его словам, не исключено, что механическое повреждение могло произойти снизу моста. Рассматривается версия, что стреляли. В тот же день мост закрыли. Событие о повреждении элементов моста было зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений. Мост построен из бетона и стекла, его длина составляет почти 212 метров.

Стоимость самого моста - 275 миллионов гривень. Строительство фонтана, освещение территории, ее благоустройство, прокладка инженерных сетей, проектирование объектов и другие работы - около 90 миллионов гривень. Укрепление склонов – почти 55 миллионов гривень. Таким образом, общая стоимость нескольких объектов - моста, фонтана, подпорных стен и других расходов - составляет около 400 миллионов гривень.

Мост был открыт 25 мая 2019 года.