Мужчина прислал документы на предоставление отсрочки по почте, однако в ТЦК требовали его личного присутствия.

Во Львовской области военнообязанный выиграл суд у районного ТЦК и СП, который не рассмотрел присланные по почте документы о предоставлении отсрочки от мобилизации. Такое решение принял Львовский окружной административный суд, сообщает Zaxid.net.

В нем отмечается, что военнообязанный в мае 2024 года обратился в Червоноградский РТЦК и СП с заявлением о предоставлении отсрочки от мобилизации из-за того, что один из его родителей имеет вторую группу инвалидности. Представитель ТЦК направил мужчине письмо с требованием лично прийти в ТЦК и подать документы.

Мужчина не согласился с отказом рассмотреть присланные по почте документы и обратился в суд. Судья Наталья Мричко рассмотрела все аргументы сторон. В частности, представитель ТЦК направил суду отзыв на исковое заявление, в котором указал, что у мужчины есть трудоспособная сестра, которая может ухаживать за матерью с инвалидностью, а у истца из-за этого якобы отсутствуют основания для отсрочки.

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Судья установила, что, отправляя документы для получения отсрочки по почте, истец соблюдал требования "личного представления", но ТЦК не рассмотрел их по существу.

Мричко признала противоправной бездеятельность районного ТЦК и обязала повторно рассмотреть представленные истцом документы с принятием решения о предоставлении или непредоставлении отсрочки. Решение суда еще можно обжаловать.

Бронирование военнообязанных - последние новости

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине недавно провели аудит предприятий и организаций, которые имеют статус критических и имеют право бронировать сотрудников. По результатам этого аудита был выявлен ряд проблемных моментов, которые нужно устранить.

Он отметил, что региональные и отраслевые критерии критичности предприятий теперь будут согласовываться с Министерством обороны и Министерством экономики. Для частного сектора зарплатный критерий и отсутствие долгов перед бюджетом теперь будет обязательным пунктом, чтобы бронировать своих работников. В частности, начисленная средняя зарплата на предприятии и у забронированного работника должна быть не менее 2,5 минимальных зарплат, что позволит уменьшить риск злоупотреблений, когда компании трудоустраивают человека ради "теневой" договоренности о бронировании.

По его словам, все бронирования с 1 декабря будут осуществляться через "Дию". При этом будет проводиться ежемесячный мониторинг предприятий и организаций, чтобы они соответствовали всем критериям.

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