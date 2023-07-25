С учета безосновательно сняли 40 человек.

Во Львовской области подполковник безосновательно снял с воинского учета 40 человек. Суд признал его виновным в превышении служебных полномочий и назначил штраф – 3145 гривен.

Как пишет Zaxid.net со ссылкой на постановление Радеховского районного суда, по этой схеме фигурант дела снимал людей с учета в течение 2022 года.

"По данным правоохранителей, подполковник превысил свои служебные полномочия, ставил отметки о снятии с воинского учета в личных делах и военных билетах, без оформления офицерами запаса свидетельств о болезни. Таким образом людей исключили с воинского учета по состоянию здоровья с возможностью выезда за границу", – подчеркивает издание.

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Отмечается, что на подполковника были составлены протоколы за нарушение ч. 2 ст. 172-14 КУоАП (превышение власти или служебных полномочий военным). Во время заседания суда тот признал вину, но дополнительные объяснения предоставлять не захотел.

"Дело рассмотрела судья Орислава Семенишин, которая оштрафовала военного на 3145 грн. На постановление еще может быть подана апелляция", – говорится в материале.

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