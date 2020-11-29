Нарушитель, который не имел при себе документов, помещен в пункт временного содержания Чопского пограничного отряда, продолжаются меры по установлению его личности.

На границе с Венгрией украинские пограничники задержали иностранца, который без вещей пешком направлялся к островам Микронезии.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, 31-летний мужчина пытался в обход контроля пересечь границу Украины в железнодорожном грузовом пункте пропуска «Чоп (Дружба)».

Иностранца остановили в сотрудничестве с венгерскими коллегами, которые сообщили украинским пограничникам, что наблюдают за движением неизвестного в сторону Украины. Правонарушителя, который по железнодорожным путям следовал в направлении города Чоп, сразу задержал пограничный наряд из пункта пропуска.

Иностранец никаких документов с собой не имел. Он назвался гражданином Швеции.

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Мужчина рассказал правоохранителям, что, якобы направлялся на один из островов далекой Микронезии, где родился и откуда впоследствии, вместе с родителями, эмигрировал в Швецию. По его словам, паспорт он потерял, поэтому и выбрал такой незаконный способ путешествия. Однако нарушитель детали своего невероятного плана не рассказал.

С собой у мужчины не было никаких вещей и средств.

От коллег из Венгрии пограничники также узнали, что этого мужчину неделю тому назад они задерживали за незаконное пересечение австрийско-венгерской границы.

Он задержан в административном порядке и помещен в пункт временного содержания Чопского пограничного отряда. Продолжаются меры по установлению личности задержанного и всех обстоятельств дела. За свои действия нарушителю придется отвечать перед судом.

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Автор: Инна Андалицкая