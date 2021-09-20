19 сентября его не стало.

В Запорожье умер парень, который пережил клиническую смерть во время урока.

Об этом мать мальчика сообщила порталу "ZaБор".

3 сентября 14-летнему ученику гимназии №8 стало плохо посреди урока. У парня внезапно остановилось сердце. Его доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.

Его мать рассказывала, что в реанимации парень он подхватил грибок и инфекцию.

Читайте такжеОслепла на один глаз и была при смерти: пострадавшая от взрыва в Карпатах туристка очнулась"Весной ребенок был здоров и находился в основной группе здоровья. В марте и июне были два обморока до 20-30 секунд. Обследования не выявили серьезных патологий. Мы сделали МРТ, энцефалограмму, УЗИ сердца и сосудов, холтер. Пролечили от аритмии и ВСД,"- рассказывала Милена Чекулаева в начале сентября.

В воскресенье, 19 сентября, Ивана Чекулаева не стало.

Ранее сообщалось, что в Полтаве 10-летняя школьница потеряла сознание на уроке физкультуры та умерла. Позже стало известно, что она не жаловалась на здоровье.

Автор: Людмила Жерновская