В Донецкой области полицейские подразделения КОРД спасли ротвейлера.
Об этом сообщают в Национальной полиции Украины.
Правоохранители увидели собаку вблизи линии фронта, где выполняли боевое задание. Ей дали позывной "Граф".
"Он сам пришел к нам в пункт дислокации. Огромный пес с добрыми, грустными глазами. Такая ситуация, что мы с ним оба остались без дома... Поэтому сейчас несем службу", - рассказал спецназовец с позывным "Адвокат".
Отмечается, что полицейские так и не смогли найти хозяев ротвейлера, поэтому оставили его у себя.
"Оставить собаку не смогли – он бы не выжил, худой, больной. Вылечили, откормили. Теперь Граф - полноценный КОРДовец, верный боевой друг, служащий народу Украины", - говорится в сообщении.
В Нацполиции говорят, что пес имеет стальной характер и способен отдать жизнь ради людей, "как и положено бойцу спецподразделения".
Ранее сообщалось, что в Константиновке Донецкой области собака Бадди ждет своих хозяев на развалинах уничтоженного оккупантами дома.
Напомним, ранее в Национальной гвардии Украины рассказали, как один из бойцов нашел себе четвероногого помощника во время боев на Киевском направлении.