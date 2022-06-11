Пес с позывным "Граф" стал новобранцем.

В Донецкой области полицейские подразделения КОРД спасли ротвейлера.

Об этом сообщают в Национальной полиции Украины.

Правоохранители увидели собаку вблизи линии фронта, где выполняли боевое задание. Ей дали позывной "Граф".

"Он сам пришел к нам в пункт дислокации. Огромный пес с добрыми, грустными глазами. Такая ситуация, что мы с ним оба остались без дома... Поэтому сейчас несем службу", - рассказал спецназовец с позывным "Адвокат".

Отмечается, что полицейские так и не смогли найти хозяев ротвейлера, поэтому оставили его у себя.

"Оставить собаку не смогли – он бы не выжил, худой, больной. Вылечили, откормили. Теперь Граф - полноценный КОРДовец, верный боевой друг, служащий народу Украины", - говорится в сообщении.

В Нацполиции говорят, что пес имеет стальной характер и способен отдать жизнь ради людей, "как и положено бойцу спецподразделения".

Ранее сообщалось, что в Константиновке Донецкой области собака Бадди ждет своих хозяев на развалинах уничтоженного оккупантами дома.

Напомним, ранее в Национальной гвардии Украины рассказали, как один из бойцов нашел себе четвероногого помощника во время боев на Киевском направлении.

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