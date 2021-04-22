35-летний местный житель совершил правонарушение из-за конфликта между женой и персоналом супермаркета.

В Мариуполе полицейские задержали мужчину, который топором повредил витрины и товар в супермаркете.

Читайте такжеВ Сумах пьяный покупатель порезал ножом двух человек из-за замечания о маске (видео)Как информирует Мариупольское районное управление полиции, сегодня в 13:15 на линию 102 поступило сообщение о том, что в супермаркет забежал мужчина и с помощью топора крушит имущество.

Следственно-оперативная группа установила нарушителя - им оказался 35-летний местный житель.

По предварительной информации, мужчина совершил правонарушение из-за конфликта между своей женой и персоналом заведения.

"Работник сделал женщине замечание за то, что она находится в публичном месте без защитной маски во время карантина", - говорится в сообщении.

В отношении мужчины открыто производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). За это правонарушение предусмотрено от 3 до 7 лет лишения свободы.

Продолжаются оперативные и следственные действия.

В полиции также сообщили, что в конце прошлого года задержанный мужчина уже попадал в поле зрения полиции за аналогичное преступление. По данному факту ему объявлено о подозрении.

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Ранее сообщалось, что мужчину возмутило то, как кто-то в супермаркете ударил его жену из-за отказа надеть защитную маску.

Он разгромил топором все кассы и прилавки. Присутствующие в магазине люди разбежались.

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Автор: Надя Пришляк