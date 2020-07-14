В Украину вернулась уникальная картина XVIII века (видео)

Картина Пьера Гудро "Любовники, или Блудный сын с проституткой" была вывезена из музея во время Второй мировой войны.

В столичный Музей Ханенко вернулась созданная Пьером Гудро уникальная картина XVIII века "Любовники или Блудный сын с проституткой".

Об этом сообщает муниципальное издание Вечерний Киев.

Картина была вывезена во время нацистской оккупации 1941-1943 годов из Музея Ханенко и найдена в 2013 году на аукционе "Дойл" (Doyle) в Нью-Йорке (США).

В январе 2013 года аукционный дом "Дойл" на своем сайте заявил к продаже картину Гудро "Влюбленный взгляд" (Loving Glance). Несмотря на измененное название, музейные ученые сразу узнали в ней разыскиваемое произведение, и продажа была вовремя заблокирована.

По информации аукционного дома, в послевоенные годы эта картина впервые появилась в анонимной частной коллекции в Лондоне, с 1953 года находилась у владельца из штата Массачусетс, а по состоянию на 2013 год принадлежала артдилеру в Нью-Йорке, который и заявил ее к продаже на аукционе.

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В апреле 2014 года ученым Музея Ханенко удалось непосредственно осмотреть произведение в Нью-Йорке, провести окончательную экспертизу и добиться начала судебного расследования ФБР.

В конце концов дело, длившееся пять лет, было завершено в пользу Музея Ханенко благодаря безоговорочным свидетельством документов из музейного архива. В марте 2020 года полотно вернулось в Киев.

Сейчас в Музее Ханенко проходит выставка "Дар Василия Щавинского", в рамках которой и экспонируется возвращенная картина, ведь она поступила в музей в 1925 году вместе с другими произведениями собрания Василия Александровича Щавинского (1868 - 1924) по завещанию коллекционера.

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