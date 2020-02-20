В Украину вернут похищенную нацистами картину "Влюбленная пара"
Из США в Украину возвращается похищенная во время Второй мировой войны картина "Влюбленная пара" Пьера Луи Гудро.
Об этом сообщило Постоянное представительство Украины при ООН.
19 февраля в Нью-Йорке министр иностранных дел Вадим Пристайко принял участие в официальной церемонии передачи украинской стороне американскими правоохранительными органами этой картины.
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Во времена Второй мировой войны картина была украдена из Киевского национального музея Ханенков и впоследствии оказалась в США.
Отмечается, что возврат объекта культурного наследия стал возможен благодаря успешному сотрудничеству дипломатов и специальных служб двух стран.
Как сообщал УНИАН, в начале января Украине вернули картину Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной". Полотно было вывезено из Украины во время оккупации нацистами г. Днепра.