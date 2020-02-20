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В Украину вернут похищенную нацистами картину "Влюбленная пара"

05:17, 20 февраля 2020
Общество
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Во времена Второй мировой войны картина была украдена из Киевского национального музея Ханенков / фото facebook.com/UKRinUN

Об этом сообщило Постоянное представительство Украины при ООН.

19 февраля в Нью-Йорке министр иностранных дел Вадим Пристайко принял участие в официальной церемонии передачи украинской стороне американскими правоохранительными органами этой картины.

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Во времена Второй мировой войны картина была украдена из Киевского национального музея Ханенков и впоследствии оказалась в США.

Отмечается, что возврат объекта культурного наследия стал возможен благодаря успешному сотрудничеству дипломатов и специальных служб двух стран.

Как сообщал УНИАН, в начале января Украине вернули картину Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной". Полотно было вывезено из Украины во время оккупации нацистами г. Днепра.

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