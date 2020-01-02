В Украину вернули уникальную картину Михаила Панина, вывезенную в годы нацистской оккупации – Минкульт

Двухлетняя кропотливая работа завершилась передачей американскими супругами Трейси картины в дар Украине, отметили в министерстве.

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины отчиталось о возвращении картины Михаила Панина «Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной». Полотно было вывезено из Украины во время оккупации нацистами г. Днепра.

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«При содействии МКМС завершился процесс возвращения картины известного украинского художника, незаконно вывезенной во время оккупации нацистами из г. Днепра (тогдашний Днепропетровск) 1941-1943 гг.

Двухлетняя кропотливая работа завершилась передачей американским супругами Трейси картины в дар Украине, в 2017 году была заявлена к продаже на аукционе «Potomack Company» (Александрия, штат Вирджиния, США)», - говорится в сообщении министертва в Facebook.

Михаил Панин – украинский, российский и советский живописец, писал картины на историческую и историко-революционную тематику. Работа «Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной» была создана им в 1911 году.