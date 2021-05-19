В некрополе похоронены выдающиеся украинцы, немцы, поляки, евреи и представители других народностей.

На Байковом кладбище в Киеве беспорядок и разруха.

Об этом рассказали журналисты OBOZREVATEL, побывавшие на главном мемориальном некрополе страны.

На Байковом кладбище похоронены тысячи выдающихся деятелей политики, культуры, науки, спорта, военные и религиозные деятели. В том числе здесь лежат Вячеслав Чорновил, Борис Патон, Богдан Ступка, Вадим Гетьман, Леся Украинка.

По словам журналистов, сейчас общее состояние кладбища удручающее.

"Впечатление от этого выдающегося мемориального места портит даже общая панорама разных входов в некрополь. Ни тебе надписей о том, что это главное место памяти Украины, ни какого-то банального порядка. Даже ограда во многих местах просела, кое-где из нее вываливается кирпич", - говорится в материале.

Сейчас склепы на кладбище разграблены, в некоторых из них живут бездомные, открыты погребальные камеры, останков погребенных людей нет.

На территории некрополя много мусора. Его вместе с листьями сгребают на старинные могилы.

Читайте такжеНа Байковом кладбище в Киеве открыли памятник первому украинскому космонавту Каденюку (фоторепортаж, видео)Некоторые памятники пострадали из-за оползней. Надгробия царских времен можно встретить валяющимися у других захоронений. Добраться до некоторых могил на старом секторе погоста невозможно: вместо аллей все заставлено памятниками или их обломками.

Вандалы срывают с памятников металлические портреты умерших, раньше воровали и ограды.

Отмечается, что после публикаций о состоянии могилы Василия Стуса там навели порядок. Однако некоторые памятники и склепы нуждаются не просто в уборке, а в реставрации.

"Есть печальные памятники и на самой главной аллее некрополя. Недалеко от могилы экс-руководителя Компартии УССР Владимира Щербицкого (она в идеальном состоянии - УНИАН) находится памятник выдающемуся агроному Аристарху Терниченко, умершему в 1927 году. Бюст ученого в нескольких местах треснул, а от дождей и снега покрылся мхом. Его нужно отреставрировать", - говорится в материале.

Сам памятник выполнен в стиле национального модерна, популярного во времена политики "украинизации". Подобных сооружений на Байковом нет, что делает могилу Терниченко уникальным памятником истории, пишут журналисты.

Нуждаются в обновлении также склеп одного из основателей Академии наук Украины, выдающегося физика Иосифа Косоногова, памятник легендарному врачу-хирургу и офтальмологу Владимиру Караваеву, памятник архитектору Павлу Шлейферу и еще многие объекты.

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Автор: Катерина Комолова