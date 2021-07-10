Моргенштерна внесли в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.

Российский рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) заявил, что проводит "медовый месяц" в Украине.

Видео на фоне поля с подсолнухами и девушкой россиянин выложил в Stories в Instagram. Накануне певец публиковал фотографии с отдыха в Башкирии с друзьями.

"Медовый месяц продолжается. Мы в Украине", – заявил россиянин.

В комментарии изданию Сегодня СБУ ответила, что выясняет, мог ли россиянин попасть в страну: "То, что он в перечне Минкульта – не запрещает ему приезжать в Украину. Ведь внесенные в список предусматривает два варианта - запрет въезда и незапрещенные "въезды".

ОБНОВЛЕНО. В пограничной службе прибытия россиянина опровергли.

"Если Моргенштерн сейчас в Украине, то мы – на Марсе. Ответить иным образом не позволяет законодательство", – ответил председатель ГНСУ Сергей Дейнеко в комментарии Страна.

Концерты Моргенштерна были запланированы на июнь 2021 года в Харькове и Запорожье. Кроме того, первый сольный концерт скандального певца анонсировали во Дворце Спорта в Киеве. За кресло в первом ряду организаторы просили около 5 тысяч гривень.

28 апреля на основании письма СБУ Минкульт включил рэп-исполнителя в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Сейчас он судится со спецслужбой.

В комментарии СМИ в спецслужбе уточнили, что рэп-исполнитель "пропагандирует культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ".

Анонс концертов россиянина устроил в сети настоящую "бурю", а тот в Instagram заявил, что ему "страшно". Активисты напомнили СБУ, что Моргенштерн ранее засвидетельствовал свою любовь к Путину.

Оккупированный Крым, по словам самого рэпера, он не посещал, чтобы иметь возможность попасть в материковую Украину.

В прошлом году выступление исполнителя в Одессе обернулся скандалом. Моргенштерн со сцены назвал "показухой" объявление траура по случаю страшного пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

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Автор: Григорий Бондарь