Эпатажный российский рэпер и видеоблогер Моргенштерн (Алишер Валеев) запланировал три концерта в Украине на июнь.
Сделать предзаказ билетов можно уже сейчас. По данным билетных операторов, 3 июня состоится первый сольный концерт Моргенштерна в Киеве, 4 июня – в Харькове, а 6 июня – в Запорожье.
Моргенштерн прославился в том числе своим эпатажным поведением, провокационными текстами песен и скандальными заявлениями.
В прошлом году выступление исполнителя в Одессе обернулось скандалом. Моргенштерн со сцены назвал «показухой» объявление траура по случаю страшного пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
"Это просто ...баная показуха. Давайте устроим вместо дня траура день, бл...дь, крика, с х...я ли пожарных проверок нет в городе", – высказался он.
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