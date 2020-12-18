В прошлом году выступление исполнителя в Одессе обернулось скандалом.

Эпатажный российский рэпер и видеоблогер Моргенштерн (Алишер Валеев) запланировал три концерта в Украине на июнь.

Сделать предзаказ билетов можно уже сейчас. По данным билетных операторов, 3 июня состоится первый сольный концерт Моргенштерна в Киеве, 4 июня – в Харькове, а 6 июня – в Запорожье.

Моргенштерн прославился в том числе своим эпатажным поведением, провокационными текстами песен и скандальными заявлениями.

В прошлом году выступление исполнителя в Одессе обернулось скандалом. Моргенштерн со сцены назвал «показухой» объявление траура по случаю страшного пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

"Это просто ...баная показуха. Давайте устроим вместо дня траура день, бл...дь, крика, с х...я ли пожарных проверок нет в городе", – высказался он.

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Автор: Дмитрий Захаров