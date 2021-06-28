Российский рэпер, который запрещен в Украине, Моргенштерн опубликовал в Instagram новые фотографии, которые буквально шокировали его подписчиков.
Он вместе с родителями своей невесты Дилары отправился в отпуск. Видимо, он не смог дождаться прибытия на отдых, и решил устроить баню прямо в самолете. Так, в кадре он предстал полностью обнаженным в то время как родители его девушки смущенно отворачивались и прикрывали лица руками, чтобы не видеть половой орган рэпера.
Вероятно, чтобы до конца не смущать старшее поколение, он прикрыл свое интимное место веником для бани.
"Зачем лететь в баню на частном самолете, если баню можно сделать в нём", - подписал фото рэпер.
"Отца Дилары жалко", "Маме неловко", "Когда хочешь, чтобы родители жены отговорили её от этого брака", "Ужас, уже вообще все ценности засрал", - пишут фолловеры.
Напомним, СБУ внесла Моргенштерна в "черный список" за пропаганду наркотиков и жестокости. При этом российский рэпер просит ОАСК истребовать у СБУ постановление о запрете ему въезда в Украину. СБУ, в свою очередь, готова в суде отстаивать свою позицию по иску российского рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева).
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