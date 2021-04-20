У Моргенштерна запланировано три концерта в Украине – в Киеве, Запорожье и Харькове.

Сторонник Путина, российский рэпер Моргенштерн, концерты которого запланированы в Украине на лето 2021 года, предположил, что выступления отменятся.

Об этом он заявил на своей странице в Instagram.

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Он намекнул на пандемию коронавируса, а также вспомнил о реакции украинцев на его оскорбления в сторону жертв пожара в Одесском колледже.

"Сейчас мы вообще не поедем, потому что там начинаются какие-то штуки прикольные ... И, похоже, снова будут переноситься концерты, потому что большая часть артистов уже все перенесли. Особенно после истории с Одессой. Мне страшно банально, я не буду врать. Мне страшно ехать", – поделился он со своими фанатами.

Концерты Моргенштерна были запланированы на июнь 2021 года в Харькове и Запорожье. В то же время компания-дистрибьютор еще не сняла анонс по состоянию на 18:30 20 апреля.

Кроме того, первый сольный концерт скандального певца анонсировали во Дворце Спорта в Киеве. За кресло в первом ряду организаторы просили около 5 тысяч гривень.

Что известно о концертах Моргенштерна в Украине

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Автор: Яна Ставская