Сторонник Путина, российский рэпер Моргенштерн, концерты которого запланированы в Украине на лето 2021 года, предположил, что выступления отменятся.
Об этом он заявил на своей странице в Instagram.
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Он намекнул на пандемию коронавируса, а также вспомнил о реакции украинцев на его оскорбления в сторону жертв пожара в Одесском колледже.
"Сейчас мы вообще не поедем, потому что там начинаются какие-то штуки прикольные ... И, похоже, снова будут переноситься концерты, потому что большая часть артистов уже все перенесли. Особенно после истории с Одессой. Мне страшно банально, я не буду врать. Мне страшно ехать", – поделился он со своими фанатами.
Концерты Моргенштерна были запланированы на июнь 2021 года в Харькове и Запорожье. В то же время компания-дистрибьютор еще не сняла анонс по состоянию на 18:30 20 апреля.
Кроме того, первый сольный концерт скандального певца анонсировали во Дворце Спорта в Киеве. За кресло в первом ряду организаторы просили около 5 тысяч гривень.
Что известно о концертах Моргенштерна в Украине
- Эпатажный русский рэпер и видеоблогер Моргенштерн (Алишер Валеев) запланировал три концерта в Украине на июнь.
- В прошлом году выступление исполнителя в Одессе обернулось скандалом. Моргенштерн со сцены назвал "показухой" объявление траура по случаю страшного пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
- Позже в Госпогранслужбе прокомментировали запланированные концерты Моргенштерна в Украине. А в Службе безопасности Украины проверяли россиянина на предмет оснований о недопуске в Украину, но причин в отказе не было.
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