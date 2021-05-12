Моргенштерн внесен в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Российского рэпера Моргенштерна ранее внесли в "черный список" из-за угрозы национальной безопасности Украины.

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Только сейчас Служба безопасности Украины рассекретила причину изданию "Украинские новости".

"В нем (письме, - УНИАН), в соответствии с компетенцией, СБ Украины предоставила предложения Минкультуры и информполитики Украины включить "указанного гражданина Российской Федерации", который, среди прочего "во время своих выступлений пропагандирует культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ, что создает предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта при его участии, "к перечню лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины", - сказано в ответе.

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Автор: Диана Могилевич