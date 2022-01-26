Такая рекомендация связана со стремительно растущим показателем заболеваемости COVID-19 в некоторых регионах.

Министерство образования и науки Украины рекомендует ввести дистанционное обучение для учащихся 5-11 классов в связи со стремительно растущим показателем заболеваемости COVID-19 в некоторых регионах.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

"Министерство образования и науки Украины направило учредителям и руководителям учебных заведений рекомендательные письма по организации образовательного процесса. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в конкретных регионах, учитывая консультации с Министерством здравоохранения, МОН рекомендует: организовать образовательный процесс в заведениях общего среднего образования для учащихся 5-11 классов с использованием технологий дистанционного обучения как минимум в течение двух недель", - говорится в сообщении.

В учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования МОН советует организовать переход на обучение по дистанционной или смешанной форме, а в учреждениях профессионального, высшего образования всех форм собственности и сфер управления - ввести дистанционное обучение от 27 января до 25 февраля 2022 года.

"Независимо от эпидемической ситуации, посещение учебных заведений соискателями дошкольного образования, учащимися специальных учебных заведений и 1-4 классов разрешается", - отмечается в сообщении.

В то же время, высшие военные учебные заведения (заведения высшего образования со специфическими условиями обучения), военные учебные подразделения ЗВО, военные колледжи сержантского состава, профессиональные колледжи со специфическими условиями обучения будут организовывать образовательный процесс в соответствии с решениями государственных органов, в сфере управления которых находятся.

Читайте такжеРада может уйти на карантин до 15 февраля из-за COVID-19В письмах МОН также отмечается необходимость проведения дополнительной разъяснительной работы с коллективами учреждений по организации образовательного процесса в условиях карантина, а также необходимости организовать информирование работников и соискателей образования о мерах, направленных на предотвращение распространения болезни COVID-19, запрет пребывания в учебном заведении посторонних лиц и тому подобное.

Ранее УНИАН уже сообщал, что с 27 января Ровенская область переходит в "красную" зону эпидемиологической опасности.

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