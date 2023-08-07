Россияне намеренно обостряют общественное напряжение на оккупированной украинской территории.

Россияне намеренно усиливают грубое и пренебрежительное отношение к украинцам на оккупированных территориях. Захватчики пытаются заставить выехать местных жителей в Российскую Федерацию.

"Российские оккупационные войска пытаются намеренно обострять общественное напряжение в отдельных районах на временно оккупированной территории Украины с целью побудить местное население выехать в РФ", - сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в своем Telegram-канале.

В частности, по ее словам, "увеличилось количество случаев грубого и пренебрежительного отношения военнослужащих российских оккупационных войск к местному населению".

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При этом, для собственного обогащения оккупанты пытаются использовать вынужденный выезд граждан на территорию РФ. Так, во время пересечения переселенцами блокпостов, угрожая оружием, военнослужащие Вооруженных сил РФ, под разными предлогами, требуют отдать им средства и выявленные материальные ценности.

Российская тирания на оккупированных территориях - последние новости

Российские оккупанты наштамповали "паспорта" для всех жителей временно оккупированных территорий. Теперь захватчики ждут, пока этих людей заставят их забрать.

По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, сейчас для жителей оккупированных территорий "получение российского паспорта – это не право, это способ выживания".

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