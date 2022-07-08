По словам главы ЛОВА, для этого нужно через оккупированную территорию выехать в РФ, а оттуда - в другие страны.

Председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что выехать с оккупированной территории трудно, но возможно.

Об этом он заявил во время информационного телемарафона.

"Уехать трудно, но возможно. Единственное – это в глубь оккупированной территории, дальше через Российскую Федерацию и уже там куда-то или в Грузию, или в другие страны. Это пока единственная возможность. Хотя, кто бы ни стоял на блокпостах от российской армии – или свежемобилизованные, или кадыровцы, или "ЛНРовцы" – они охотно торгуют проходом. Берут деньги, пропускают за деньги людей в любое направление. Все зависит от цены вопроса", - отметил Гайдай.

Также, по его словам, после оккупации захватчики сразу заглушили всю мобильную связь и поставили свои ретрансляторы.

"Уже переключили на свои "ЛНРовские" мобильные операторы и полностью уничтожают всю литературу, которая напечатана на украинском языке", - сказал Гайдай.

Напомним, по словам Сергея Гайдая, город Северодонецк находится на грани гуманитарной катастрофы.

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