Зато возлюбленная воина получила из рук президента государственную награду.

Возлюбленная Героя Украины Дмитрия Коцюбайла "Да Винчи"- Алина Михайлова передала президенту Украины Владимиру Зеленскому личный боевой шеврон павшего воина.

Как сообщили в отдельном механизированном батальоне "волки Да Винчи", которым командовал Коцюбайло, Михайлова, которая является руководительницей медицинской службы" УЛЬФ", получила от президента орден Богдана Хмельницкого III степени по случаю Дня украинского добровольца.

"Принимая от Президента орден Богдана Хмельницкого III степени, руководитель нашей медицинской службы" УЛЬФ "Алина Михайлова отдала Президенту Украины личный боевой шеврон нашего командира Дмитрия" Да Винчи" Коцюбайла", – говорится в сообщении батальона.

"Да Винчи": что известно о жизни и гибели легендарного командира

Герой Украины, командир "Волков Да Винчи" Дмитрий Коцюбайло погиб 7 марта в бою под Бахмутом. Он погиб на боевой позиции, оставшись во время обстрела вместе со своими бойцами.

Дмитрий Коцюбайло-первый доброволец, который прижизненно получил звание Героя Украины.

С "Да Винчи" попрощались 10 марта. Панихида по погибшему украинскому воину состоялась в Михайловском соборе. Впоследствии с героем прощались на Майдане Независимости. Отдать дань уважения воину пришли тысячи украинцев. Попрощаться с легендарным "Да Винчи" пришла и премьер Финляндии Санна Марин.

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