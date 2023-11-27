Он признал, что в Украине есть проблемы с мобилизацией, однако, по словам секретаря СНБО, они преувеличены российской пропагандой.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что правительство намерено изменить порядок мобилизации в стране. О нововведениях объявят уже на этой неделе.

Об этом Данилов заявил в комментарии The Guardian. Так, Украина планирует использовать коммерческие рекрутинговые компании, что должно поспособствовать проведению более целенаправленного призыва и пополнению рядов призывников. Кроме того, вовлечение в процесс таких компаний должно заверить призывников в том, что они будут выполнять роли, соответствующие их навыкам, а не просто отправляться на фронт.

"Некоторые люди боятся, боятся умереть, боятся стрелять, но это не значит, что они не могут быть вовлечены в другие виды деятельности... Теперь у нас есть новый министр с новым подходом", – объяснил Данилов.

Видео дня

По его словам, планируется наладить сотрудничество с двумя крупнейшими кадровыми компаниями Украины. Мобилизация же станет более гибкой, заявил он.

"Мобилизация станет более гибкой, будут объявлены те специальности, которые нужны, и люди будут заявляться на конкретную должность. К примеру, им нужны сварщики или слесари и так далее", – утверждает Данилов.

Источник The Guardian в украинском оборонном ведомстве подтвердил, что уже подписаны договоры с такими компаниями, однако не стал уточнять, о каких именно фирмах идет речт. Также пока неясно, насколько эти компании будут вовлечены в поиск людей.

В свою очередь Данилов признал, что в Украине есть проблемы с мобилизацией. Однако, по словам секретаря СНБО, они преувеличены российской пропагандой.

"Россия пытается подогреть этот вопрос, говоря, что у нас не хватает солдат, что у нас проблемы с мобилизацией... В жизни всегда есть проблемы, давайте не будем их переоценивать", – резюмировал он.

Мобилизация в Украине: последние новости

Украинские военнослужащие-срочники, у которых завершился срок службы, будут демобилизованы. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. При этом те срочники, у которых истек срок службы, при желании могут остаться в армии на контрактной основе.

Ранее секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что после масштабной смены военкомов мобилизация в Украине начала проваливаться. По его словам, если с этой ситуацией ничего не делать, могут возникнуть большие проблемы.

Вас также могут заинтересовать новости: