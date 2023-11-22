Арахамия отметил, что до конца года с участием Минобороны и Генштаба планируется разработать комплексный документ, который должен дать ответы на много вопросов.

В Верховной Раде готовят комплексный законопроект, который будет касаться вопросов относительно мобилизации и демобилизации военных.

"В последнее время много информации по совершенствованию процедуры мобилизации и демобилизации. Где-то это просто чьи-то идеи, без консультаций с военными. Где-то-заметки из обсуждений, которые постоянно проходят в Комитете по вопросам нацбезопасности. Чтобы остановить этот шквал, вынужден немного приоткрыть завесу над тем, о чем мы дискутируем на комитете", - сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Он будет касаться таких вопросов:

Что делать с людьми, которые уже 2 года воюют без ротации?;

Почему не могут демобилизоваться инвалиды 1 и 2 групп?;

Бойцы, прошедшие плен, сейчас не имеют возможности демобилизоваться;

Есть военные с онкологическими заболеваниями, которые очень ограниченно могут выполнять задачи, и вопрос с ними надо юридически решить;

Урегулировать вопрос с призывным возрастом.

Арахамия отметил, что до конца года с участием Минобороны и Генштаба планируется разработать комплексный документ, который должен дать ответы на все эти вопросы.

Мобилизация в Украине - детали

Введение так называемой "смарт-мобилизации" облегчит процедуру подачи документов военнообязанными в военные реестры. Ни о каких электронных повестках речь не идет. Об этом рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов Данилов признает, что вопрос демобилизации военных очень сложный, на которое у власти, похоже, пока нет ответа.

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