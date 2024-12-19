Чтобы не иметь проблем с ТЦК, надо получить разрешение на смену места жительства.

Если призывник или военнообязанный хочет сменить место жительства, он обязан сообщить об этом в Территориальный центр комплектования и соцподдержки, в котором приписан, и получить разрешение, чтобы не возникло проблем, пояснил юрист Дмитрий Франчук изданию РБК-Украина.

По словам юриста, законодательство Украины требует, чтобы военнообязанные, призывники и резервисты сообщали ТЦК о смене места жительства в течение 7 дней для внесения соответствующих изменений в военно-учетные документы.

При этом военнообязанные должны придерживаться процедуры. Сначала они должны обратиться в ТЦК по старому месту регистрации, в заявлении указать причины изменения места жительства и получить разрешение на снятие с учета. Тогда нужно сняться с учета по предыдущему адресу и получить справку о снятии с учета.

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Затем после регистрации по новому адресу следует обратиться в ТЦК по месту нового проживания и подать военно-учетные документы для внесения изменений. А тогда еще уведомить ЦПАУ об изменениях. При обращении в ЦПАУ для регистрации места жительства нужно иметь военно-учетный документ с отметкой о постановке на воинский учет по новому месту жительства.

Впрочем, могут быть нюансы, к которым адвокат советует быть готовым. Например, если мужчина подлежит мобилизации или получил повестку, ТЦК может не позволить ему сняться с учета до завершения процедуры.

Также Франчук предупреждает, что в военное положение контроль со стороны ТЦК усилен, и любые перемещения призывников, военнообязанных без согласования могут иметь серьезные последствия. В частности, если призывник не сообщит ТЦК о смене места жительства, за это могут оштрафовать по статье 210 КУАП в размере от 17 тыс. до 25,5 тыс. грн.

Если же ТЦК задерживает оформление, советует адвокат, военнообязанный может обратиться письменно с заявлением, ссылаясь на законодательство; пожаловаться руководителю ТЦК или высшего органа военного управления или же проконсультироваться с юристом.

Другие разъяснения юристов для военных и военнообязанных

Ранее УНИАН сообщал, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны в течение семи дней сообщать соответствующие органы об изменении семейного положения, работы и другие данные. Это нужно сделать в семидневный срок. Обновить информацию можно также через ЦНАПы и через "информационно-телекоммуникационные системы".

Кроме того, адвокат Евгения Рябека объяснила, что после ранения военный имеет право получать денежное обеспечение и дополнительное вознаграждение во время лечения, которое может длиться минимум одну неделю и максимум четыре месяца. Однако в некоторых случаях законодательство предусматривает более длительные сроки лечения.

Также глава Украинского центра защиты прав человека Людмила Денисова отмечала, что людей с умеренными психическими расстройствами, согласно новым правилам ВВК, могут признавать годными к службе.

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