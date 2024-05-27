Адвокат советует написать заявление на председателя комиссии и не проходить ВВК, напомнил о возможности обжалования.

Юрист объяснил как действовать военнообязанному, которому в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки безосновательно отказали в предоставлении отсрочки от службы.

Адвокат Ярослав Гришин в эфире Киев24 возразил, что ТЦК, ссылаясь на постановление Кабмина 560, может отказать в отсрочке по любой причине.

"Постановление не устанавливает конкретных оснований для отказа в отсрочке, но есть закон, в котором прописано абсолютно четко и ясно, какие лица имеют право на отсрочку, отсрочку от призыва. Это инвалиды II-III группы; это аспиранты; мужчины, которые имеют тьох и более детей, детей инвалидов; некоторые другие категории людей. И этот подзаконный акт априори не может нарушать нормы закона. Перечисленные мной категории - это 100% основание, чтобы получить отсрочку. Комиссия не может нарушать эти нормы закона. То, что не прописаны причины отказа, это не значит, что причина может быть любой", - подчеркнул Гришин.

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По его словам, указанным категориям ТЦК не имеет права им отказать.

"Но если такие случаи будут, то они имеют 100%-ную гарантию судебного обжалования. Это раз. И можно подавать заявление о преступлении, привлекать членов комиссии, председателя комиссии к ответственности за нарушение норм закона. В комиссии нет такого, что "этому дам, потому что хороший парень, а этому - не дам отсрочку". Нет такого. Если есть обоснованный документ, обоснованный правовой статус, то комиссия обязана рассмотреть и предоставить отсрочку", - отметил адвокат.

Он добавил, что рекомендует тем, кто получил отказ, не проходить ВВК, а написать заявление на имя председателя комиссии, приобщить к нему все документы и лучше, чтобы они были заверены нотариально.

"И ждать решения комиссии. И не проходить ВВК до получения решения", - сказал Гришин.

Отсрочка от мобилизации - последние новости

После вступления в силу закона о мобилизации 18 мая, для получения отсрочки от мобилизации стоит обратиться в ТЦК. Основные причины, по которым мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут получить отсрочку от мобилизации:

по состоянию здоровья;

по семейным обстоятельствам;

в связи с профессиональной деятельностью;

в связи с обучением и/или приобретением научной степени;

из-за брони на определенных работах.

Военнообязанные имеют 14 дней с момента подписания повестки для визита в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Адвокат Андрей Приходько уточнил, что эти 14 дней высчитываются не с момента получения повестки, а с момента ее фактического подписания и отправки. В этой связи, гражданам надо быть внимательными и смотреть на дату подписания повестки.

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