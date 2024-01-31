Евгений Дикий уверяет, что понимает незаконность такой "зачистки".

Уклонисты могут представлять опасность, если начнут организовываться в группы. Если это произойдет, их придется "зачистить", в частности "вне правового поля". Такое мнение высказал военный обозреватель, ветеран АТО Евгений Дикий в интервью изданию "Новинарня".

По его словам, уклонисты, которые "годами не выходят из квартиры", избегая вручения повестки, в целом особой угрозы не представляют.

"Это, как у русского классика – "тварь дрожащая". А вот когда эта "тварь дрожащая" по этому же классику начинает считать, что она "право имеет", и когда они начинают собираться (...) в стайку, то это уже как перепуганные крысы. А перепуганные крысы, когда в стайке, они кусаются", - говорит он.

По словам Дикого, когда такие уклонисты начнут собираться в большие группы – "где-то по восемьдесят" - то за них могут взяться ветераны войны.

"У нас достаточно для этого и рук, и железа, и решимости. И мы их зачистим так, что просто места не останется. Но проблема в том, что это уже будет совсем за пределами правового поля", – говорит ветеран.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, 30 января Кабмин подал в Верховную Раду новый законопроект об усилении мобилизации в Украине. Он призван осложнить жизнь уклонистов, но будут делать это несколько более цивилизованным способом, чем предлагал декабрьский законопроект.

Впрочем, в публичном пространстве находятся и те, кто готов совершать радикальные действия в отношении уклонистов. Например, командир 118-й бригады ВСУ Анатолий Стуженко заявил, что нужно "прострелить колено" тому, кто отказывается выходить из машины по требованию правоохранителей.

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