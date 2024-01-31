Он считает, что без жесткой мобилизации Украина рискует проиграть эту войну.

Украине нужна "жесткая мобилизация", или мы рискуем проиграть войну. Об этом заявил командир 118-й бригады ВСУ Анатолий Стуженко в интервью "18 три нуля".

Военный подчеркнул, что страна, которая хочет победить в войне, должна мобилизовать все ресурсы, чтобы одержать победу.

"Примером этого является Израиль, который в 40-е годы мобилизовавшись – там и дети воевали - но отстояли свою землю и появилось государство Израиль, которое есть и сегодня. И также воюет", - сказал Стуженко.

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Он подчеркнул, что агрессивный сосед никогда не оставит Украину в покое, пока не завоюет страну.

"И сегодня это очень большое для нас испытание... мы с первых дней войны объединились. Но я теперь понимаю, что объединились те, кто болел за Украину и они до конца стоят. Эти объединились. А остальные просто дают советы, ищут ошибки, перешли в адвокаты, в советники – советуют как правильно отвечать, когда останавливают машину... Поверьте мне, мы доиграемся в демократию до такого состояния, что нас скоро, военных, будут ногами пинать. Должно так: не вышел из машины – прострелили колено. Только так. Иначе мы не одержим победы. Жесткая мобилизация", - заметил командир.

Стуженко предупредил, что Россия, если выиграет войну, затем использует уклонистов как "пушечное мясо" для военного захвата других стран.

"Если мы сейчас не поймем, что завтра может наступить такое, как в Мариуполе... Для них (россиян – УНИАН) мы - никто. Упадем мы (те, кто сейчас на фронте), всех этих "диванных" соберут в одну кучу, оденут в их зеленую вонючую форму, дадут простые автоматы и они пойдут на Польшу. Только у них за спинами будут стоять кто-то, кто будет стрелять им в спину, чтобы они шли", - подчеркнул военный.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, вчера, 30 января Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде новый законопроект об усилении мобилизации в Украине.

Предполагается, что главным представителем документа в парламенте будет министр обороны Рустем Умеров. Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный будет выступать как содокладчик.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что новый проект закона учел все предоставленные народными депутатами замечания, которые поступили после проработки первого варианта законопроекта.

В ведомстве отметили, что новый документ определяет "прозрачные правила мобилизационного процесса", а также необходимое урегулирование прав военнослужащих и военнообязанных.

Им предусмотрено, что в обязанности военноязанных граждан будет входить регистрация электронного кабинета. Повестка может быть отправлена через электронный кабинет, днем ее вручения будут считать тот, когда ТЦК получила уведомление о ее доставке. Если ее прислали позже 17:00, она будет считаться врученной в следующий рабочий день.

При этом уклонистам запретят выезд за границу, а также будет возможным арест их активов.

Кроме того, новый документ предлагает разрешить призывать на военную службу чиновников и правоохранителей. А вот военнообязанные, работающие на должностях в органах местного самоуправления будут иметь бронирование в размере 50% от штата.

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