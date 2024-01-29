Сейчас есть миллионы мужчин, о которых все, что знает государство, - это их идентификационный номер, сообщил народный избранник.

Продолжается мобилизация 2024, и народный депутат Украины, председатель комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха отмечает, что местонахождение по меньшей мере 3,4 млн мужчин призывного возраста в нашем государстве властям неизвестно.

В эфире канала "Исландия", говоря о вопросах бронирования военнообязанных работников, он высказал мнение, что существует риск того, что "граждане начнут избегать государство". "Что такое ВСУ? ВСУ - это государство. Это структура, которая же является государственной, она финансируется за государственные деньги и выполняет приказы, которые ей устанавливает государство. Поэтому для того, чтобы не попасть в поле зрения ТЦК или еще кого-то, ВСУ, люди начнут переставать пользоваться государственными банками, снимать наличные, переставать пользоваться кредитными картами, путешествовать между городами и вообще между регионами", - сказал Наталуха.

Он добавил, что речь идет о "полном избегании государства для того, чтобы оно вообще не могло тебя идентифицировать, найти". "И это, к сожалению, тот риск, который не берется с пустого места. На сегодняшний день есть по меньшей мере 3,4 млн мужчин, о которых все, что знает государство, - это их идентификационный номер. Они не за границей, они не в ВСУ, они не инвалиды, они не учатся, они не трудоустроены... Мы не знаем, где эти люди", - подчеркнул депутат и уточнил, что эти люди - призывного возраста.

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Ранее Дмитрий Наталуха заявил, что в парламенте обсуждают инициативу, которая расширяет возможности бронирования военнообязанных работников.

Он отметил, что кроме 1,5% военного сбора и всех налогов, в Украине могут добавить еще и фиксированную ежемесячную ставку на бронь для бизнеса. Похожие правила разрабатывают и для физических лиц-предпринимателей.

Согласно замыслу, ставка может быть от 6 до 50 тысяч гривень, по аналогии с работниками крупных компаний. Наталуха подчеркнул, что в военное время приходится принимать непопулярные решения, а всем гражданам угодить невозможно.

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