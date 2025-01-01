Данные о мобилизации и рекрутинге - государственная тайна, ведь враг может использовать их, утверждает Вениславский.

В Украине удалось существенно усовершенствовать систему мобилизации - в рамках соответствующих мероприятий проведена ревизия человеческого ресурса. Что касается рекрутинга, то это - дополнительный, но не основной инструмент пополнения войска. Об этом в эфире "Украинского радио" рассказал депутат Верховной Рады, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По его словам, в условиях полномасштабной войны, которую Россия ведет против Украины, количество войск оккупантов на нашей территории постоянно растет, и мы вынуждены отвечать на эти вызовы, а мобилизация является одним из ключевых и одновременно наиболее резонансных вопросов для общества.

Как отметил Вениславский, при разработке соответствующего законопроекта депутаты сосредоточились на ревизии человеческого ресурса страны, чтобы четко понимать, на кого может рассчитывать государство.

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"Чтобы мы понимали, на кого государство, военное руководство государства может рассчитывать, поскольку после полномасштабного вторжения и "благодаря" стараниям наших бывших руководителей Министерства обороны действующая со времен бывшего Советского Союза система воинского учета была практически разрушена. Бумажные данные в значительной степени были уничтожены, а взамен цифровизация не состоялась до войны в полном объеме", - пояснил он.

По его словам, основные задачи, которые решали: налаживание учета военнообязанных, определение их пригодности к службе, совершенствование процессов мобилизации.

Нардеп рассказал, что эти меры охватывают не только мобилизацию личного состава, но и транспортных средств и материальных ресурсов. Законопроект, имевший комплексный характер, позволил навести порядок в системе мобилизации, определить права на отсрочку и механизмы ответственности за невыполнение закона. По словам депутата, результаты мобилизации в первые четыре-пять месяцев свидетельствуют о ее эффективности как в привлечении людей, так и материальных ресурсов.

Что касается рекрутинга, это дополнительный, но не основной инструмент пополнения войска. Комитет проводит обсуждение этой темы на открытых и закрытых заседаниях. Практика свидетельствует, что до 95% пополнения личного состава обеспечивают Территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Вениславский сказал:

"Поэтому рекрутинг в условиях войны - это альтернативная, дополнительная субсидиарная форма привлечения граждан в армию, но она точно не может заменить в настоящее время полностью мобилизационные мероприятия, осуществляемые ТЦК и СП. То есть, это на перспективу. После войны, безусловно, мы должны изменить философию привлечения граждан в армию и на контракт, и на рекрутинг, поэтому мы над этим работаем постоянно".

Он добавил, что данные о мобилизации и рекрутинге - государственная тайна, ведь враг может использовать их для оценки ситуации. В относительных показателях рекрутинг обеспечивает около 5% привлечения личного состава. Точные цифры остаются закрытыми.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что никаких законодательных инициатив по снижению мобилизационного возраста в парламенте пока нет. По словам нардепа, только отдельные категории граждан в возрасте до 25 лет, которые прошли военную кафедру или срочную службу, могут быть мобилизованы. В то же время остальные граждане этого возраста привлекаются исключительно на добровольной основе - это исключительная категория.

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