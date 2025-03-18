Командир считает, что это деморализует гражданское население.

Разговоры о возможном перемирии очень негативно влияют на пополнение армии через рекрутинг. Об этом сказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире "Эспрессо".

"Вопросы связанные с переговорами это очень жесткий прием со стороны недругов Украины, а также тех, кто несколько заблудились в политической игре. Это достаточно сильно деморализует гражданское население", - подчеркнул он.

Федоренко отмечает, что полк сейчас активно проводит рекрутинговую кампанию, чтобы взять на конкретную должность в подразделение людей, учитывая их опыт и умения. При этом рассказал, что на текущий момент в его рекрутинговой команде было три случая, когда люди предварительно записались на собеседование, а потом попросили перенести встречу на полтора месяца.

Видео дня

По его словам, эти люди говорят о том, что через полтора месяца может война закончиться, а потому не хочется на этот период менять образ жизни.

"Поэтому сейчас немножко подождем, а потом если что, присоединимся к вашим рядам", - объясняли свои просьбы перенести встречу.

Федоренко отметил, что для того, чтобы сегодня и в будущем наши дети жили в мире и безопасности Силы обороны должны быть крепкими. По его словам, поэтому сейчас надо сделать все возможное для того, чтобы "закрыть" противника на линии боевого соприкосновения, где он продолжает активные штурмовые действия. Командир полка беспилотных систем "Ахиллес" добавил:

"И любые политические разговоры внешние о том, что возможно перемирие и завершение войны, никак не влияют на врага, который продолжает беспощадно пытаться выполнять поставленную задачу. А задача противника остается неизменной - уничтожить Украину как государство, убить нашу субъектность и как следствие - убить каждого, кто считает себя украинцем. Чтобы больше никогда Украина не могла прорасти как самостоятельное государство и украинцы как нация".

Федоренко отмечает, что не стоит сейчас думать, что могут быть какие-то переговоры, что может завершиться война, потому что никому не известно как обеспечить это перемирие. Он напомнил, что те, кто должны были контролировать выполнение договоренностей с Россией после аннексии Крыма и оккупации части Украины в 2014 году, с этой задачей не справились.

Федоренко считает, что действия президента США сейчас скорее направлены не на действительно установление мира, а на его электорат. По его словам, поэтому Украина должна усиливать свою оборону и поддерживать войско.

"Все, что отделяет нас от смерти и пыток - это те, кто носит пиксель или другую форму - представители Сил обороны, которые сейчас стоят на линии боевого соприкосновения", - подчеркнул он.

Командир полка отметил, что у его побратимов нет времени обсуждать возможный сегодняшний телефонный разговор российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

"Нам некогда, мы комплектуемся, ищем ресурсы, обучаем личный состав, выполняем задачу. Мне важно, чтобы противник не дошел до какой-то фермы, потому что там наши позиции, а здесь надо сделать все возможное и невозможное, чтобы закрыть этот переход и не дать возможности навести понтонную переправу. И этим живет подразделение и поэтому нет активного обсуждения темы звонка Трампа к Путину", - сказал Федоренко.

По его словам, как и в обществе нет единого мнения, позиции, потому что у каждого есть свое видение, но военные четко понимают свою задачу - врага надо остановить.

Разговор Трампа с Путиным - детали

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 марта, должен состояться телефонный разговор президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Он будет пытаться убедить Россию согласиться на 30-дневное прекращение огня в Украине.

Как пишет The Wall Street Journal (WSJ), Путин, скорее всего, в обмен на согласие потребует территориальных и других уступок от Украины. Журналисты добавили, что Кремль уже развеял надежды Трампа на любой прорыв в вопросе Украины. В частности, в министерстве иностранных дел РФ заявили, что любое мирное соглашение должно гарантировать нейтральный статус Украины, и исключать размещение европейских миротворческих сил на украинской территории, а это как раз является ключевым положением Киева и западных союзников в мирном соглашении.

Вас также могут заинтересовать новости: