У Украины мобилизационный ресурс ограничен, поэтому о бронировании представителей медиа речи не идет.

Сейчас в Украине могут быть забронированы до 50% работников определенных предприятий или ведомств в важных отраслях, но работники медиа в эти категории не входят, и вряд ли в этом вопросе что-то изменится. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Комитета по свободе слова Верховной Рады Ярослав Юрчишин.

"Говорить о самом бронировании журналистов не приходится по многим причинам. У нас, во-первых, нет такой роскоши, как в России, где просто все федеральные каналы забронировали, они не призываются на "СВО". У нас нет столько мобилизационного ресурса, как в России. Во-вторых, у нас не рассматривается информационное направление как отдельное направление борьбы. Информационный фронт как таковой существует, но мы его игнорируем. Мы надеемся на сознательность наших медиа", - отметил он.

При этом, отметил Юрчишин, мобилизация работников медиа - это огромный козырь, ведь лучшие пресс-офицеры - это выходцы из медиа.

Видео дня

"И конечно они гораздо лучше работают с журналистами, и понимают, что показывать, как показывать, что журналист нам не враг, а человек, который придет, покажет ваше направление, а потом на это направление приедет дополнительная амуниция, оружие и волонтерская помощь", - добавил депутат.

Юрчишин также указал на один значительный недостаток мобилизации в Украине - нет лидера, который бы возглавил этот процесс. Однако он отметил, что мобилизация все же и так происходит, и ежемесячно мобилизуют тысячи людей, хоть и не десятки тысяч, как было в начале войны.

"Добровольцы, которые пошли первыми на фронт, как бы это цинично не звучало, закончились. Многие ранены, многие погибли, многие воюют уже столько, что, в принципе, должны были бы иметь шанс или должны были бы иметь шанс на отдых. И в таких критических условиях определяется способность власти", - подчеркнул он.

Мобилизация в Украине - новости

Ранее сообщалось, что Комитет национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады разрешил бронирование для работников критически важных предприятий, органов государственной власти (категории А; 50% - Б, В); Национальной полиции Украины; ННАБУ, органов прокуратуры, ГСЧС, судов, учреждений системы правосудия и органов досудебного расследования.

В то же время комитет не поддержал бронирование адвокатов, то же самое касается и владельцев предприятий.

Вас также могут заинтересовать новости: