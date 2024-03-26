Комитет сегодня рассмотрел 710 правок.

26 марта Комитет национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины рассмотрел 710 правок к новому закону о мобилизации и дошел до правки 2815. Как сообщила народный депутат Ирина Фриз на своей странице в Facebook, все правки касаются изменений в 25 статью по организации и порядку бронирования военнообязанных, прохождения базовой военной службы и меры воздействия в отношении граждан, которые не выполняют свои обязанности.

Фриз детализировала, что по результатам рассмотрения предлагается предоставить бронирование военнообязанным, которые работают или проходят службу:

как работники критически важных предприятий;

в органах государственной власти (категории А; 50% - Б, В);

других государственных органах;

Национальной полиции Украины;

Национальном антикоррупционном бюро Украины;

Государственном бюро расследований, органах прокуратуры;

Бюро экономической безопасности Украины;

Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям;

Государственной уголовно-исполнительной службе Украины;

Службе судебной охраны;

в судах, учреждениях системы, правосудия и органах досудебного расследования;

патронатных службах органов государственной власти, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины.

В то же время, как отметил депутат Александр Федиенко, комитет не поддержал правку 2176 относительно бронирования адвокатов, то же самое касается и владельцев предприятий.

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Как отметил депутат, если речь идет о критически важных предприятиях, которые работают на обороноспособность страны, то, по его мнению, таких владельцев можно и забронировать, ведь "не факт, что от того, что он станет пулеметчиком, предприятие выпускающее пушки, или РЭБ будет лучше работать".

Также Фриз сообщила, что Комитет оставил в силе норму о непризыве во время действия военного положения лиц 18-24 лет.

"Такие лица по собственному желанию до своего 24-летия могут выбрать срок прохождения базовой военной службы: во время действия военного положения 3 месяца, мирного времени - 5 месяцев. Прохождение базовой военной службы предусматривает получение военной учетной специальности и переход из статуса призывника в статус военнообязанного, с последующей возможностью быть мобилизованным во время действия военного положения", - написала она.

Кроме того, Федиенко отметил, что поступило предложение оставить право командирам заключать контракты. Чтобы тот, кто добровольно пришел на службу, мог сам выбрать воинскую часть, где он хочет проходить службу. В то же время, отметил депутат, это не касается механизма мобилизации, "когда человека мобилизовали, а дальше он ищет, с кем подписать контракт", поскольку есть риски, что Генштаб не сможет укомплектовать свои мобильные ресурсы.

Закон о мобилизации - что известно

Как известно, новую версию законопроекта о мобилизации Кабмин передал в парламент в январе этого года.

В начале февраля Рада проголосовала за документ в первом чтении. Впоследствии сообщалось, что к этому законопроекту поступило 4195 поправок он народных депутатов.

20 марта заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев прогнозировал, что рассмотрение поправок может завершиться до конца месяца.

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