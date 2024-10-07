Раньше в ТЦК иногда игнорировали запросы бригад и отправляли добровольцев в другие подразделения.

Правительство разрешило военным частям мобилизовать добровольцев без участия ТЦК. Это своевременное и правильное решение, которое поможет армии, поскольку ранее без прямой мобилизации случались некоторые не очень приятные инциденты.

Об этом 24 Каналу рассказал главный сержант 93 ОМБр "Холодный Яр" Иван Буряк, отметив, что 93 ОМБр уже восемь месяцев занимается рекрутингом, и военные очень ждали этого решения. Он отметил, что результаты набора были положительными, однако иногда случались неприятные "казусы", когда бригада направляла документы на конкретного человека, а в ТЦК или же учебных центрах игнорировали запросы. и отправляли добровольцев в другие подразделения:

"Было сложно проводить рекрутинг, когда рассказываешь человеку о себе; рекламируешь себя; приводишь примеры... Он соглашается идти с тобой. А потом попадает в такую ситуацию. Для нас разрешение мобилизовать добровольцев - сверхважное событие. Мы его очень ждали".

Он считает, что подразделениям стоит делать ставку на рекрутинг, потому что так можно найти нужных людей.

Мобилизация без ТЦК - что известно

Как сообщал УНИАН, на днях Кабмин принял постановление, которое предоставляет право воинским частям проводить мобилизацию резервистов и военнообязанных, которые добровольно желают служить во время мобилизации. Это может происходить без обращения в ТЦК СП.

В частности, командиры воинских частей получают полномочия непосредственно выдавать направления на ВВК и комплектовать боевые части добровольцами. Перечень воинских частей, командиры которых смогут осуществлять призыв добровольцев, будет определять Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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