Рассказываем, как может проводиться мобилизация в Украине 2023.

Экс-представитель президента в ВР Федор Вениславский рассказал о новом законопроекте, который предусматривает альтернативный способ вручения повесток. УНИАН выяснил, как будет проходить мобилизация в Украине 2023, учитывая возможности интернета.

Какой будет теперь мобилизация - Украина в digital

Мобилизация в Украине сегодня предусматривает вручение повесток только лично в руки призывнику, но такие методы не всегда дают нужный результат. Большое количество мужчин избегает встреч с представителями ТЦК, поэтому Рада изобрела новый способ.

Экс-представитель президента в ВР Федор Вениславский объяснил, что это значит:

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То есть оповещение о поступлении заказного письма поступает в почтовый ящик, а уже само письмо с повесткой должны выдать человеку лично в руки соответствующими представителями почтовых служб. Это так называемая публичная повестка.

Также он подчеркнул, что в Украине уже фактически действует электронный кабинет военнообязанных и призывников. Он будет содержать все идентификационные данные. Так сотрудники ТЦК, органы местного самоуправления, местные органы исполнительной власти получат доступ к данным призывников.

Можно ли отправить повестку по почте законно

Всеобщая мобилизация в Украине подразумевает, что на военную службу по мобилизации могут быть призваны лица, прошедшие срочную военную службу – то есть имеющие военный опыт и подготовку. Но если они не проходили срочную военную службу и являются призывниками – то тогда для них действует норма о возможности мобилизации лишь с 27 лет.

По словам Вениславского, эти нормы должны упростить получение повестки и не позволять людям злоупотреблять тем, что повестка якобы не получена и закон не нарушен.

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