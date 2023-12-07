Отныне украинцев могут мобилизовывать рекрутерские компании, с которыми будет работать Минобороны.

Минобороны запустило новый проект призыва военнообязанных граждан в ряды Вооруженных сил Украины.

Как сообщил в TikTok адвокат Сергей Гула, руководство Минобороны инициировало сотрудничество с рекрутинговыми компаниями, что позволяет мобилизовать граждан добровольно и в обход ТЦК и СП.

Юрист отметил, что рекрутинг призван сделать мобилизацию более эффективной, поскольку позволит привлечь в подразделения узкопрофильных специалистов, которых сложно найти из-за мобилизации по повесткам. Рекрутеры будут вести работу непосредственно с воинскими частями, а персональные данные в ТЦК передавать не будут. В случае отказа от предложения не будут вручать повестку и не будет принудительной мобилизации по месту жительства.

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"Один из главных вопросов: где вы были раньше? Почему многие айтишники оказались в пехоте, многие люди, знающие 3-4 языка, оказались в артиллерии. Людей, которые могли предоставить уникальные услуги, отправили копать окопы", - отметил адвокат.

Мобилизация в Украине - последние новости

По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, в нашем государстве есть проблемы с мобилизацией. Эксперт сообщал, что воевать отправляют людей, которые не хотят этого делать, и таким образом военкомы подставляют наших бойцов, поскольку немотивированные люди могут стать предателями.

В ВСУ подчеркивали, что под мобилизацию подпадают военнообязанные, которым служить не мешают какие-то проблемы со здоровьем. Также отмечалось, что мобилизации не подлежат люди, имеющие право на отсрочку от службы.

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