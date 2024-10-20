Определенные действия пользователей таких каналов тоже могут рассматриваться как препятствование работе ТЦК.

За препятствование мобилизационным мероприятиям будут наказывать не только администраторов Телеграмм-каналов, которые сообщают о местах работы мобильных групп ТЦК, но и активных пользователей. Об этом в эфире канала Киев 24 сообщил нардеп Александр Федиенко.

Он отметил, что с недавних пор Уголовный кодекс пополнился статьей за препятствование работе ТЦК. Конкретная юридическая практика по применению этого пункта еще будет нарабатываться, но, по мнению нардепа, вероятно, по этой статье будут привлекать и тех, кто "сливает" телеграмм-каналам места работы групп ТЦК.

"Если там не будет известно, чей это Telegram-бот, правоохранители будут пытаться из этого анонимизированного бота вытаскивать тех, кто сообщает. Ну, например, гражданин Украины проезжал какое-то место, там сообщил [боту об увиденной мобильной группе ТЦК]. И таким образом через телефон будут дальше выходить на этого гражданина. Возможно, делать профилактику", - говорит Федиенко.

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Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, украинские мужчины месяцами не выходят из дома, скрываясь от мобилизации, некоторые вынуждены платить большие деньги за отсрочку. Тем временем военные предупреждают о критической нехватке людей.

Также мы рассказывали, что бойцы, которые прошли через фронт, могут никогда не простить уклонистов. Такое мнение в частности высказал действующий военнослужащий Вооруженных сил Украины, журналист, общественный деятель и бывший народный депутат Игорь Луценко.

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