Надо очень четко продумать, какой будет вся процедура, отметил Жорин.

Идея о призыве военнообязанных украинцев бригадами напрямую, без участия ТЦК, - удачная и правильная, и может значительно упростить набор и коммуникацию, считает майор ВСУ, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Максим Жорин.

"Во-первых, это уменьшит время оформления и уберет часть бюрократических процессов, а также должно снизить уровень коррупции в ТЦК. Во-вторых, даст возможность человеку реально, а не декларативно, выбрать подразделение и специальность", - отметил боец.

По его словам, иногда людей, которые хотят в конкретную бригаду, "бросают" совсем в другие.

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"У нас неоднократно были случаи, когда пытались "украсть" наших рекрутов - то есть распределить после учебного центра совсем в другое подразделение", - рассказал Жорин.

Конечно, как добавил он, надо очень четко продумать, как будет выглядеть вся процедура.

"Конкретно для нашей Третьей штурмовой такое решение было бы эффективным, обеспечив полный автономный цикл набора и подготовки бойцов", - резюмировал майор.

Мобилизация в Украине - изменения

Напомним, как писал УНИАН, вскоре в Украине командиры воинских частей получат право на призыв военнообязанных, которые изъявили желание проходить военную службу без участия в этих мероприятиях территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Отмечалось, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины проработал соответствующее предложение по изменениям в "Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период".

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