Такое наказание за нарушение мобилизационного законодательства есть, но это не полномочия ТЦК.

За игнорирование мобилизационного законодательства относительно обязательного обновления данных в Территориальном центре комплектования до 16 июля, военнообязанный может остаться без водительского удостоверения.

Как рассказал в комментарии "Суспильному" заместитель начальника Черкасского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки подполковник Василий Фризюк, за это нарушение суд также может ограничить право управлять автомобилем.

Согласно закону о мобилизации, если военнообязанный не выполнил требование территориального центра комплектования, то по их представлению суд может принять решение временно ограничить его в управлении транспортным средством. Решение подлежит немедленному исполнению.

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"Конечно, оно может быть обжаловано в установленном порядке, но подлежит немедленному исполнению. Будет действовать оно до момента выполнения человеком требований ТЦК или до окончания особого периода, то есть военного положения", - заявил Фризюк.

Только суд может принимать решение о лишении или ограничении в праве управления транспортным средством.

"Сейчас не предусмотрены другие ответственности за не обновление персональных данных, кроме административной. При этом нет какого-то предела, сколько человек должен платить штраф. То есть за каждый раз, когда будут выявлять нарушения, надо платить этот штраф", - добавил Фризюк.

Мобилизация в Украине

Представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин сегодня заявил, что мобилизация в Украине продолжается и ее темпы в последнее время значительно выросли. Он отметил, что процесс приобрел иную интенсивность, динамика положительная и это не может не радовать.

Он также пояснил, что сейчас новые мобилизованные еще не оказались в армии, поскольку для этого нужно время. В частности на прохождение ВВК, получение мобилизационного распоряжения и прохождение обучения.

Представитель Минобороны отметил, что количество желающих самостоятельно пойти через рекрутинг в армию также увеличилось.

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