Получить вистрочку по инвалидности можно только после прохождения ВВК.

Сейчас в Украине чаще всего штрафы накладывают за неявку по повестке, причем очень много случаев, когда такие штрафы накладывают на людей с инвалидностью, несмотря на наличие всех необходимых документов.

Как отмечает в комментарии "Телеграфу" адвокат Приемной Украинского Хельсинского союза по правам человека Роман Лихачев, проблема в том, что инвалидность не означает автоматически непригодность к военной службе, и не все это понимают.

"Инвалидность сама по себе не означает непригодность к военной службе. Изменения в законодательство, принятые 18 мая 2024 года, позволяют лицам с инвалидностью получить отсрочку от мобилизации. Однако реализовать это право возможно только после прохождения ВВК (военно-врачебной комиссии), а не МСЭК", - объясняет Лихачев.

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Соответственно, если человек проходит ВВК и признается непригодным, его исключают с воинского учета, и к нему вопросов от ТЦК больше не будет, говорит адвокат.

При этом если после прохождения ВВК человек с инвалидностью признается годным, то он остается на воинском учете и может продолжать получать отсрочку. В то же время такое лицо не освобождается от обновления данных, отмечает юрист.

Ранее юрист рассказал, как не получить штраф за неявку по повестке. По его словам, если человек получил повестку, но не может прийти в ТЦК, лучше написать письмо, объяснив причины.

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