По словам вице-премьера, она чувствует несправедливость, когда видит в публичных местах абсолютно здоровых мужчин, которые "просто наслаждаются жизнью".

Рейды сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) в ресторанах и на концертах являются вынужденным, но правильным шагом. Об этом в интервью журналистке Наталье Мосейчук сказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Ольга Стефанишина.

Она отметила, что чувствует несправедливость, когда видит в публичных местах абсолютно здоровых мужчин, которые просто наслаждаются жизнью.

"Возможно, это в какой-то реальности правильно, возможно, у меня какое-то искаженное ощущение, но для меня это ненормально, особенно, когда мои родные, близкие, друзья воюют", - подчеркнула министр.

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При этом, по ее словам, несправедливым является то, что в первую очередь под мобилизацию попадают люди, которые исправно платят налоги, официально трудоустроены и зарегистрированы:

"А те люди, которые не являются неинтегрированными в государственную систему, они невидимы. То есть они невидимы в системе, их нельзя увидеть".

Как сказала Стефанишина, в Украине есть потребность выполнять закон и есть запрос на справедливость, и в ее окружении есть люди, которые исправно платят налоги, живут по закону, при этом они идут в ТЦК, становятся на учет и выполняют свой долг.

"А другие просто прячутся. Прячутся и делают вид, что их не касается. Для меня это про справедливость какую-то внутреннюю. Потому что я с детьми, когда есть выходные, мы гуляем на улице, мы где-то находимся в публичных городах, и мне некомфортно, честно говоря. ... Безусловно, возможно, это не самый удачный механизм реализации закона, но как есть", - резюмировала вице-премьер.

Рейды ТЦК - последние новости

Как сообщал УНИАН, 11 октября в Киеве концерт "Океана Эльзы" закончился массовой облавой ТЦК. Некоторых людей задерживали и сажали в машины полицейских возле Дворца спорта.

Впоследствии в Третьей штурмовой бригаде отреагировали на массовые рейды ТЦК. Так, заместитель командира 3 ОШБр назвал происходящее "справедливой мобилизацией".

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