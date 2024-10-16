Если при проверках были нарушения со стороны работников ТЦК, то люди должны обращаться в правоохранительные органы, заявили там.

Среди тех граждан, которые проходили проверку после концерта группы "Океан Эльзы" в Киеве, который состоялся во "Дворце спорта" были граждане, которые нарушали мобилизационное законодательство. Об этом сказала офицер сектора мобилизационно-оборонной работы Киевского городского ТЦК и СП Лариса Козак в эфире телемарафона.

"Конечно были, но в числовом выражении не скажу, потому что это служебная информация, которая раскрывает наши мобилизационные ресурсы и резервы, методы оповещения. Так граждане-нарушители конечно были. Было проведено соответствующее оповещение. Эффективность явки была до ТЦК", - подчеркнула она.

При этом спикер заявила, что если были единичные случаи нарушения прав граждан работниками ТЦК, то люди должны обращаться в правоохранительные органы.

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Козак отметила, что были факты административных задержаний за нарушение мобилизационного законодательства.

Она напомнила, что мужчины призывного возраста обязаны носить с собой паспорт и военно учетный документ, пояснив:

"Поэтому даже при отсутствии данных документов, полицейские имеют право составить соответствующий протокол задержания до 3 часов для выяснения или личности такого нарушителя, или для составления соответствующего протокола по Кодексу Украины об административных правонарушениях в сфере воинского учета и мобилизации".

Она подчеркнула, что военно учетный документ сгенерированный программой "Резер +", который имеет соответствующий QR-код приравнивается к бумажным документам.

Облава ТЦК после концерта "Океана Эльзы" в Киеве

Как сообщал УНИАН, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Максим Жорин назвал "справедливой мобилизацией" массовые рейды сотрудников ТЦК и полиции по мероприятиям и различным заведениям в Киеве и других областных центрах. В частности, в октябре такой рейд был и после концерта "Океана Эльзы" в Киеве.

Он отметил, что не только из сел и маленьких городов должны мобилизовать людей, но и из крупных городов, где они спокойно ходят на концерты и в рестораны. Он отметил, что неправильно, когда часть Украины годами на войне, а другие наслаждаются жизнью.

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