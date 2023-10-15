Отсутствие четкой правовой регламентации данного статуса приводит к многочисленным проблемам, отметил специалист.

На десятом году войны в законодательстве Украины так и не появилось четкого определения статуса мобилизованных военнослужащих.

"Мобилизованные военнослужащие оказались в определенном вакууме правового регулирования - в разных ситуациях их статус трактуется по-разному. Это путь к неравенству в правах и обязанностях мобилизованных и военнослужащих по контракту, что может создать конфликтные ситуации", - отметил эксперт по таможенным делам, партнер Delta International Law Роберт Зелди, передает Зеркало недели.

По его словам, такое положение дел продолжается с 2014 года, когда в Украине прошли первые волны частичной мобилизации:

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"Но в стране, которая переживает полномасштабную агрессию, вопрос правового статуса мобилизованных военнослужащих становится особенно актуальным".

Как объяснил Роберт Зелди, отсутствие четкой правовой регламентации статуса мобилизованных приводит к многочисленным проблемам, в частности, в вопросах рабочего времени, вещевого обеспечения, отпусков и компенсаций.

"Мобилизированные часто оказываются в серой зоне, когда их права либо не определены, либо игнорируются", - добавил эксперт.

Мобилизация в Украине - актуальное

Напомним, на днях в ВСУ сделали резонансное заявление, что свое государство "придется защищать каждому", и всем военнообязанным необходимо обновить учетные данные.

Как объяснил руководитель службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, сейчас мобилизовать могут мужчин в возрасте 18-60 лет, которые по состоянию здоровья способны служить:

"Чтобы быть готовым выполнять свой долг, необходимо явиться в свои ТЦК СП и обновить свои учетные данные".

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