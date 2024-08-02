По словам Федора Вениславского, "если случаются такие случаи, граждане должны обратиться на горячую линию".

Электронный формат военно-учетного документа является полным заменителем бумажного варианта, и ни один работник Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) не имеет права утверждать, что документ, сгенерированный в приложении "Резерв+", не соответствует требованиям закона. Об этом в интервью Oboz рассказал член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По его словам, если у патруля отсутствует сканер для считывания QR-кода, то е-документ будет проверяться с помощью любого смартфона, который имеет функцию сканирования QR-кода.

"Если происходят такие случаи, граждане должны обратиться на горячую линию, и все станет на свои места. Этот вопрос постоянно находится на контроле в нашем парламентском комитете и в Министерстве обороны", - подчеркнул нардеп. Видео дня

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Ранее УНИАН сообщал, что делать, если данные в бумажном и электронном документах различаются. Такие расхождения могут вызвать проблемы в различных ситуациях.

В частности, адвокат Дмитрий Франчук рассказал, это может произойти во время выезда за границу, получения социальных выплат или предоставления других государственных услуг.

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