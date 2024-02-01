Разыскивать могут человека, совершившего уголовное правонарушение.

Адвокат Кристина Очкур заявила, что при определенных обстоятельствах военнообязанного могут внести в базу розыска ТЦК. По ее словам, иногда работники военкоматов или полиции спекулируют этим, убеждая граждан, что те уже в таких списках.

"Сейчас многие мужчины говорят о том, что их якобы внесли в базу розыска от ТЦК. Об этом им сообщил участковый или еще кто-то другой. Давайте разбираться, когда и как заполняют эту базу. Ведь даже война не является причиной для манипуляций чувствами граждан и неосведомленностью в некоторых вопросах, чтобы принудить их к явке в военкомат. Это не допустимо со стороны государства", - рассказала юрист в публикации адвокатского объединения "Госпожа в законе" в Telegram.

Она пояснила, что понятие розыска применяют только к тем людям, которые совершили уголовное правонарушение. При этом нарушение правил военного учета - это статья 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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"Это не уголовное преступление. То есть у вас должно быть нарушение статьи 335 или 337 Уголовного кодекса. Это статьи, в которых говорится об уклонении от мобилизации. И в таком случае против вас должно быть открыто уголовное производство", - добавляет Очкур.

В этом случае военнообязанный будет считаться подозреваемым. Однако в розыск его можно объявить только по постановлению суда или постановлению следователя или прокурора. Проверить этот момент можно на сервисе МВД.

"Там можно посмотреть, какие бывают основания для розыска, если вы в нем находитесь, и какой именно орган вас разыскивает", - отметила адвокат.

Как она отметила, если участковый утверждает, что военнообязанный уже в базе розыска, то он должен назвать номер уголовного производства или дать ссылку на постановление о розыске этого лица.

"Хочу вам сразу сказать, что если вам запихнули повестку в дверь, а потом рассказывают о том, что вы в розыске, то нестрашно. Но если вы прошли ВЛК, например, получали мобилизационную командировку на отправку и не явились, тогда вас действительно могут внести в базу и это реальный розыск, а не тот, которым вас пугают", - подытожила Очкур.

Разъяснение юристов по мобилизации

Адвокат Евгений Филиппец рассказал, о чем сейчас больше всего спрашивают люди в связи с появлением нового законопроекта о мобилизации. Он отметил, что накануне вечером многие его клиенты обращались с тем, что им делать, и как "дальше жить с этим законопроектом, который, по мнению многих, является гораздо более строгим, чем этот закон, который сейчас действует".

Адвокат Роман Симутин ответил, законно ли заполнять повестки "на колене".

Адвокат Александр Камша, арбитражный управляющий юридической фирмы Ильяшев и партнеры, пояснил, при каких условиях гражданин считается уклонистом и будет нести административную или уголовную ответственность.

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