Внезапная щедрость государства в условиях острого бюджетного кризиса порождает новые теории, зачем власть решила раздавать деньги, которых не хватает на текущие расходы.

Раздача бюджетных денег по программам "Національний кешбек" и "Зимова єПідтримка" (также известная как "тысяча Зеленского"), возможно, является попыткой пересчитать имеющееся население в Украине и выявить уклонистов. Такое мнение высказала народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк в комментарии "Радио Свобода".

"На самом деле я уже давно считаю и говорила об этом откровенно, что, как по мне, эта тысяча, как и другие программы экспериментального проекта "Национальный кэшбек" рассчитаны на то, чтобы посчитать сколько человек вообще есть в государстве Украина и проживают постоянно на территории государства, не на оккупированных территориях и не выехали за границу. То есть, это, как по мне, попытка пересчитать население", - сказала она.

Кроме пересчета фактического населения раздача денег также может быть попыткой выловить уклонистов, которые спрятались, считает народный депутат.

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"У нас миллион мужчин где-то скрывается. Они не выехали за границу, они не люди с инвалидностью, они не забронированы. То есть это люди, которые условно, теоретически скрываются от выполнения своего конституционного долга по защите родины. Если например в семье есть два мужчины, которые подлежат мобилизации, и две женщины, то на них это четыре тысячи гривен. И конечно стимулировать каким-то образом получить эти средства, можно только если сумма будет больше чем тысяча гривен, это будет три-четыре тысячи гривен на семью ... Кто-то зарегистрируется из мужчин. Потому что четыре тысячи - лучше, чем две", - говорит Василевская-Смаглюк.

"Тысяча Зеленского" и "Национальный кэшбек"

Как писал УНИАН, президент Владимир Зеленский инициировал программу единовременной денежной помощи всем гражданам, которые остаются на подконтрольной Киеву территории. С 1 декабря в рамках программы все украинцы - от младенцев до пенсионеров, от безработных до миллиардеров - могут претендовать на получение тысячи гривен из госбюджета, который и так наполовину состоит из иностранной финансовой помощи.

Параллельно еще с сентября реализуется программа "Национальный кэшбек". В ее рамках украинцам возвращают по 10% от стоимости зарегистрированных отечественных товаров, приобретенных в супермаркетах и магазинах. Зачисляются средства на специальную карту, которую можно открыть в ряде банков онлайн или в отделениях, активировать ее необходимо в "Дії".

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