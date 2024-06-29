Министр образования отметил, что в 2024 году бюджетная форма обучения расширена почти в два раза.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что магистры, которые пошли учиться на аспирантуру сразу после окончания полного высшего образования или через несколько лет, не могут быть мобилизованы. По его словам, они будут иметь право на отсрочку.

"Они сдают экзамены, поддерживают уровень знаний и поступают в вуз. И после этого имеют право на отсрочку", - подчеркнул Лисовой в комментарии для "Телеграф".

По его словам, в 2024 году бюджетная форма обучения расширена почти в два раза. Сейчас количество мест насчитывает около 7 тысяч, то есть призыв аспирантов дневной формы в этом году невозможен.

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"Чтобы все студенты, которые готовы продолжать свою исследовательскую и научную деятельность, имели на это возможность. Чтобы не потерять способных и талантливых людей", - отметил министр.

Политик добавил, что несмотря на попытки государства сохранить молодежь и дать ей достойное образование, некоторые люди видят в аспирантуре лишь способ уклониться от мобилизации, однако сейчас Министерство намерено приложить все усилия, чтобы люди в военное время получали образование.

"Мы (Министерство - Ред.) очень переживали, что коррупционные схемы вытеснят из вузов людей, которые действительно готовы учиться. И эту историю надо было закрыть. Но главная задача для нас сейчас - дать способной молодежи возможность учиться, расширить возможности для нее. Именно поэтому в этом году такое количество бюджетных мест на аспирантуре", - объяснил Лисовой.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее УНИАН рассказал, кому точно не нужно обновлять данные в ТЦК до и после 16 июля. В этот список попали 6 категорий украинцев, а именно:

те, кому меньше 18 лет и больше 60 лет;

те, кто исключен с воинского учета..;

те, кто признан непригодным к несению военной службы по решению ВВК;

не военнообязанные женщины;

военнослужащие;

мужчины от 18 до 60 лет, которые не являются гражданами Украины.

Также сообщалось, что работники, которые забронированы от мобилизации, имеют бумажный документ с подтверждением этого, однако некоторые из них сообщают, что в приложении "Резерв+" эти данные не отображаются. В Минобороны объяснили, в чем проблема и куда обращаться.

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