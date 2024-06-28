В Минобороны отметили, что данные, которые вносят работники ТЦК, требуют постоянной актуализации.

Работники, которые забронированы от мобилизации, имеют бумажный документ с подтверждением этого, однако некоторые из них сообщают, что в приложении "Резерв+" эти данные не отображаются. Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко объяснила, что в таком случае делать и куда обращаться.

"Мы сейчас прорабатываем обращение через нашу техническую поддержку. Кстати, последний раз, когда мы говорили о том, что уже есть 1 млн сгенерированных документов, то мы публиковали свою электронную почту, куда можно обратиться отдельно и получить достаточно быстрый ответ. Хочу сказать, что обращений очень много", - отметила она в эфире телемарафона "Единые новости".

По словам Черногоренко, данные, которые вносят работники ТЦК и СП, требуют постоянного обновления.

"Минобороны пытается решить это системно. Но тем не менее, обратиться можно в техподдержку Минобороны и получить алгоритм что делать дальше в той или иной ситуации", - подчеркнула заместитель министра обороны.

Резерв+ - последние новости

Ранее Екатерина Черногоренко заявила, что с начала запуска приложения было получено около 40 тысяч обращений в службу поддержки. Заместитель министра обороны ответила, на что жалуются украинцы.

"Чаще всего обращения касаются отсутствия данных в реестре "Оберег" - это около 11 тысяч обращений. Или неактуальности этих данных - это 7,5 тысяч обращений", - рассказала она.

В то же время адвокат Виолетта Монастырская рассказала, в каких случаях нужно идти в ТЦК и СП. По ее словам, некоторым военнообязанным не поможет приложение "Резерв+".

Вас также могут заинтересовать новости: